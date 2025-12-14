Заради атаката в Сидни по света посрещат Ханука с повишени мерки за сигурност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Големи градове по света, включително Берлин, Лондон и Ню Йорк, затягат мерките за сигурност по време на събитията, свързани с еврейския празник Ханука, след нападението на плажа Бонди в Сидни, информира Ройтерс.

Полицията в Берлин заяви, че затяга мерките за сигурност около Бранденбургската порта, където е запалена голяма електрическа менора (традиционен еврейски свещник със седем рамена – б.р.) за първата нощ от Ханука.

„Отдавна сме планирали цялостна охрана на събитието за Ханука тази вечер на Брандербургската порта, а с оглед на събитията в Сидни, ще засилим допълнително нашите мерки и ще поддържаме засилено полицейско присъствие там", написа говорител на полицията в социалната мрежа „Екс".

Междувременно кметът на Ню Йорк Ерик Адамс обяви в „Екс", че е засилена охраната за честванията на Ханука около синагогите в града.

„Ще продължим да гарантираме, че еврейската общност може да отбелязва празника безопасно – включително за запалването на менорите в града. Нека се помолим за ранените и да застанем заедно срещу омразата", каза Адамс.

Лондонската полиция съобщи, че също засилва мерките за сигурност, но не даде повече подробности.

„Въпреки че няма информация, която да предполага връзка между атаката в Сидни и нивото на заплаха в Лондон, тази сутрин засилихме полицейското присъствие, разположихме допълнителни патрули в (еврейската) общност и се свързахме с еврейската общност, за да разберем какво повече може да направим в идните часове и дни", се казва в изявлението.

Френският външен министър Лоран Нуниез поиска от местните власти да засилят охраната около еврейските обекти в периода на поклонничество между 14 и 22 декември, съобщи говорител на министъра.

Нуниез призова за допълнително разполагане на сили за сигурност с особена бдителност около религиозни служби и събирания, които привличат големи тълпи, особено когато те се случват на обществени места, добави говорителят.

Ирландската полиция, от своя страна, съобщи, цитирана от ДПА и БТА, че увеличава броя на патрулите край еврейските центрове и местата, където ще състоят събития на еврейската общност в страната.