Най-голямата продемократична партия в Хонконг гласува да се саморазпусне след над 30 години

Най-голямата продемократична партия в Хонконг гласува днес да се саморазпусне след повече от 30 години активистка дейност, съобщи Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че това е сложило край на една ера на съществувало някога разнообразно политическо пространство в китайския специален административен район.

Председателят на Демократическата партия Ло Кинхей заяви, че около 97% от гласовете на членовете са в подкрепа на саморазпускането и че това е най-добрият път напред за членовете ѝ.

"Тъй като времената се промениха, сега с дълбоко съжаление трябва да затворим тази глава", каза той.

Ло по-рано заяви, че решението за саморазпускане е взето въз основа на настоящата политическа ситуация и социален климат. Ветерани от партията обаче заявиха пред АП, че някои членове са били предупредени за последствията, ако партията не се закрие.

Нейният край отразява намаляващите свободи, обещани на бившата британска колония, когато тя се върна под управлението на Китай през 1997 г.

Китай наложи закон за националната сигурност през юни 2020 г., след масови антиправителствени протести през 2019 г., като заяви, че това е необходимо за стабилността в града. Съгласно закона, много водещи активисти, включително бившите председатели на Демократическата партия Алберт Хо и У Чивай и други бивши законодатели, бяха арестувани.

Джими Лай, основател на продемократичния вестник "Епъл дейли" ("Apple Daily"), също беше обвинен по този закон. Лай ще чуе присъдата си утре. "Епъл дейли" беше една от независимите медии, които изразяваха собствено мнение и бяха закрити през последните пет години.

Демократическата партия, основана през 1994 г., беше умерена опозиционна партия, която в продължение на десетилетия се бореше за всеобщо избирателно право при избора на лидер на града. Известни членове на партията са Мартин Ли, наричан "бащата на демокрацията" в Хонконг, Хо, бивш лидер на групата, организирала бдения за репресиите на площад Тянанмън, и журналистката, превърнала се в активистка, Емили Лау.

Някога партията е имала много места в законодателната власт и е разполагала с десетки пряко избрани общински съветници, които помагаха на жителите по въпроси, свързани с поминъка им и общински дела. Някои от бившите й членове се присъединиха към правителството като висши официални представители.

Желанието ѝ да преговаря с Пекин доведе до включването на предложението ѝ в пакета от политически реформи от 2010 г. – ход, който предизвика остра критика от страна на някои членове и други защитници на демокрацията, които искаха по-радикални промени.

С разрастването на новите продемократични групи влиянието на партията намаля. Когато обаче протестите от 2019 г. обхванаха Хонконг, активистката дейност на партията отново спечели широка подкрепа, пише БТА.

По време на репресиите на Пекин Демократическата партия се превърна в нещо като група за натиск. Изборните реформи, които имаха за цел да гарантират, че само "патриоти" ще управляват града, ефективно изключват всички продемократични политици от законодателната власт и общинските съвети.

Партията продължи да оказва натиск, като организираше пресконференции по въпроси, свързани с поминъка на хората. Тя дори представи становища по местния закон за националната сигурност, преди той да бъде приет през март 2024 г.

По-рано тази година партията реши да създаде работна група, която да проучи процедурите, свързани с нейното саморазпускане, а нейното ръководство получи мандат от членовете да се придвижи към тази цел.