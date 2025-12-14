ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Палестинската власт осъди атаката над евреи в Сидни

Сидни, Австралия СНИМКА: Pixabay

Палестинската автономна власт осъди нападението на плажа Бонди в Сидни днес срещу хора, отбелязващи началото на еврейския празник Ханука, съобщи ДПА.

12 души бяха убити при атаката, извършена от двама въоръжени мъже, а 29 ранени, сред които двама полицаи, бяха откарани в болница. Единият от двамата нападатели бе застрелян, а другият е в критично състояние, информира БТА.

В изявление, цитирано от палестинската официална новинарска агенция УАФА, Държавата Палестина потвърди позицията си да отхвърля всички форми на екстремизъм и тероризъм, включително убийството на цивилни. Тя също така осъди продължаващите убийства на цивилни от Израел в ивицата Газа и на Западния бряг.

Австралия е сред страните, признали тази година Държавата Палестина, пише ДПА. Израелското правителство обвинява Канбера, че по този начин насърчава терористичните атаки срещу евреи.

