Страни от ЕС се събират в Хелзинки за среща на върха за Източния фланг на НАТО

Финландската столица Хелзинки СНИМКА: Pixabay

Тази седмица страни от ЕС ще се съберат на среща на върха за Източния фланг на НАТО в Хелзинки. Това съобщи финландският премиер Петери Орпо, цитиран от "Блумбърг". 

В срещата ще участват лидерите на Финландия, Швеция, Полша, Естония, Латвия, Литва, Румъния и България. Страните ще започнат работа по мерки за укрепване на отбраната си. 

„Русия представлява заплаха днес, утре и в дългосрочен план. Най-голям натиск се оказва върху източните покрайнини на Европа", заяви финландският премиер.

Според него целта на срещата е координация на сътрудничеството за укрепването на отбраната между страните и обща позиция в рамките на ЕС. 

До момента за Източен фланг се смятаха България, Полша, Румъния, Балтийските страни - Литва, Латвия и Естония, плюс Чехия, Словакия и Унгария. Последната им среща беше през юни във Вилнюс. 

На срещата в Хелзинки обаче липсват Словакия, Унгария и Чехия. 

