Продължават преговорите между Украйна и САЩ в Берлин

Преговорите между Украйна и САЩ в Берлин завършиха без да бъде обявен резултат. Германският вестник "Ханделсблат" съобщи, че екипите ще продължат преговорите в понеделник.

В неделя екипите разговаряха пет часа. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в германската столица, видя се с канцлера Фридрих Мерц и после се срещна с американския преговорен екип. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър също пристигнаха в Берлин.

В неделя преговорите бяха между САЩ и Русия. Мерц не присъства, но в залата беше съветникът му по външна политика и сигурност Гюнтер Заутер. В понеделник ще се състои срещата на върха в Берлин с европейските лидери и президента Зеленски.

Преди разговорите Зеленски обясни, че все още няма реакция от САЩ за корекциите в мирния план, които са съгласувани с европейските партньори.

Украйна и ЕС са против предаването на непревзетите територии от Донецка област на руснаците, против предаването на Запорожката АЕЦ в руски ръце и против клаузата за неприсъединяване към НАТО.

По-късно в неделя Зеленски заяви, че може да замени участието в НАТО с „двустранни гаранции за сигурност между Украйна и САЩ, както и гаранции за сигурност от Европейския съюз".

Тръмп пък обяви, че е готов да предложи на Украйна гаранции за сигурност, сравними с член 5 на НАТО, в замяна на изтеглянето на ВСУ от Донбас, пише Axios.

Допуска се и вариант Запорожката АЕЦ да бъде дадена на САЩ, които да подават електричество и на Русия, и на Украйна.

Остава третият въпрос - за Донецката област. САЩ предлагат в непревзетите територии да има демилитаризирана икономическа зона, където да няма нито украински, нито руски войски.

"САЩ предлагат компромис - вие излезте, те няма да влизат. Има обаче въпрос без отговор - кой ще управлява тази зона?", обясни Зеленски.

Разговорите в Берлин са ключови - те могат да завършат бързо с успешен край, както и със замразяване въобще на американското участие в усилията за търсене на мирно решение. Половинчато решение е в Берлин да бъдат договорени само гаранциите за сигурността, без да се реши въпроса със земята.

"Сега шансът за прекратяване на войната е голям", каза Зеленски на път за Берлин. Ако мирните преговори се провалят, трябва да намерим друг път", допълни той.