Куба отложи партийния си конгрес заради икономическата криза

Деветият конгрес на Кубинската комунистическа партия (ККП), планиран за април, беше отложен „за по-късна дата" заради тежката икономическа криза, обхванала страната, съобщиха днес кубинските държавни медии, цитирани от Франс прес.

Конгресите на ККП – единствената партия в Куба - обикновено се провеждат на всеки пет години, освен при изключително обстоятелства, за да бъдат обсъдени значими въпроси и посоката на развитие на страната. На форумите в Хавана заедно се събират по няколкостотин делегати от всички провинции на острова.

Решението бе взето вчера на пленарна среща на Централния комитет (ЦК) на партията по предложение на 94-годишния бивш лидер Раул Кастро, който в момента официално е само депутат след като се оттегли като лидер на ККП през 2021 г., но все още има силно влияние в кубинската политика.

Отлагането на провеждането на конгреса беше одобрено единодушно от членовете на ЦК, съобщава на уебсайта си „Кубадебате".

Страната с население от 9,7 млн. души от пет години е изпаднала в тежка икономическа криза заради комбинирания ефект от американските санкции, ниска продуктивност на централизираната икономика, спад на туризма и провала на паричната реформа. Страната страда от сериозен недостиг на чуждестранна валута и изпитва сериозен недостиг на гориво, който възпрепятства производството на електроенергия, икономическата активност и основните социални услуги, пише БТА.