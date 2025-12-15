Режисьорът Роб Райнер и съпругата му са намерени мъртви в имението им в Калифорния

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Режисьорът и актьор Роб Райнер и съпругата му са намерени мъртви в имението им в Калифорния. Това съобщи пише Си Ен Ен.

„С дълбока скръб съобщаваме за трагичната кончина на Мишел и Роб Райнер. Съкрушени сме от тази внезапна загуба и молим за лично пространство в този невероятно труден момент", заяви техният източник.

Една от версиите е, че те са били намушкани, а член на семейството е разпитван. „В момента не търсим никого като заподозрян или по какъвто и да е друг начин", заяви заместник-началникът на полицията на Лос Анджелис Алън Хамилтън.

Роб Райнер и съпругата му починаха на 78 и 68 години. Той е режисьор на „Когато Хари срещна Сали".