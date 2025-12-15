Бившият южнокорейски президент предизвикал Северна Корея да започне въоръжена агресия

Бившият южнокорейски президент Юн Сук-йол се е опитал да провокира Северна Корея да предприеме въоръжена агресия, за да създаде оправдание за обявяването на военно положение през декември 2024 г. и да елиминира политическите си опоненти, заяви специален прокурор, цитиран от Ройтерс.

Специалният прокурор Чо Юн-сок заяви на брифинг в понеделник, че неговият екип е повдигнал обвинения срещу 24 души, включително Юн и пет членове на кабинета, за предполагаемите им действия.

"От историческия опит знаем добре, че оправданията, давани от властта за преврат, са само фасада, а единствената цел е да се монополизира и запази властта", подчерта прокурорът. Той заяви, че неговият екип е потвърдил сложен план, за който се предполага, че е бил измислен от Юн и неговия министър на отбраната Ким Джон-хьон през октомври 2023 г., за да се суспендират правомощията на парламента и да се замести с извънреден законодателен орган.

"За да създадат оправдание за обявяване на военно положение, те се опитаха да провокират Северна Корея да предприеме въоръжена агресия, но не успяха, тъй като Северна Корея не отговори с военна сила", заяви той.

Екипът на специалния прокурор вече е обвинил Юн и неговите военни командири, че са наредили тайна операция с дронове в Северна Корея, за да разпалят напрежението между съседните страни, припомня Ройтерс. Впоследствие Юн заговорничил да обяви за врагове на държавата политически противници, включително тогавашния лидер на неговата консервативна партия и обявил военно положение, без да има основание за това, според прокуратурата, пише БТА.

В момента Юн е подсъдим по обвинение в държавен преврат, за което при осъждане се налага наказание доживотен затвор или дори смъртно наказание. Негови бивши министри и други длъжностни лица са изправени пред различни обвинения, произтичащи от неуспешния опит за въвеждане на военно положение.