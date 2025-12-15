Русия свалила 130 украински дрона

Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ свалиха 130 украински дрона над региони на Русия и над акваторията на Каспийско море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС и БТА.

"Тази нощ от 23:00 часа московско време на 14 декември до 07:00 часа московско време на 15 декември дежурните сили на противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 130 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 38 дрона - над територията на Астраханска област, 25 - над територията на Брянска област, 25 - над територията на Московския регион, включително 15 летящи към Москва, по 8 - над териториите на Белгородска, Ростовска и Калужка област, 6 - над територията на Тулска област, 4 - над територията на Република Калмикия, по 3 - над териториите на Курска и Орловска област, и по един - над територията на Рязанска област и акваторията на Каспийско море", се казва в изявление на руското военно ведомство.