След атаката в Сидни: Австралия ще въведе строг контрол над оръжията

По-строг контрол над оръжията ще поиска австралийският премиер Антъни Албанезе. Това стана след като при нападениет с огнестрелно оръжие на плажа Бонди в Сидни загинаха 15 души.

Полицията потвърди, че един от нападателите е притежавал законно шест оръжия, пише АФП.

По-строгите мерки включват ограничения на броя на огнестрелните оръжия, както и периодичен преглед на разрешителните, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Най-малко 38 души все още се намират в болници след нападението вчера, при което двама души стреляли безразборно по намиращите се на плажа, които отбелязвали еврейския празник Ханука, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Сред жертвите има 10-годишно момиче, равин и оцелял от Холокоста.

Ужасът на най-популярния плаж в Австралия е най-тежкото нападение от близо три десетилетия в страната, известна със строги закони за контрол над оръжията, насочени предимно към изтеглянето на автоматичните пушки от обръщение. Нападението провокира въпроси дали лидерите на страната са направили достатъчно, за да ограничат нарастващия антисемитизъм.