Хонконгският медиен магнат Джими Лай може да получи доживотна присъда

Съдът в Хонконг призна за виновен бившия основател на продемократичния вестник "Епъл дейли" ( Джими Лай. Той може да получи доживотна присъда, съобщи Асошиейтед прес.

Трима съдии, одобрени от властите, признаха 78-годишния Лай за виновен в заговор с други лица за съучастие с чуждестранни сили с цел застрашаване на националната сигурност и заговор за публикуване на подбуждащи към бунт статии.

Лай пледира невинен по всички обвинения. Очаква се присъдата да бъде произнесена по-късно. Съгласно строгия закон за националната сигурност на Хонконг, Лай може да получи доживотна присъда.

78-годишният Лай беше арестуван през август 2020 г. по силата на наложения от Пекин закон за националната сигурност, който беше приет след масовите антиправителствени протести през 2019 г. По време на петте години, прекарани в ареста, Лай беше осъден за няколко по-леки престъпления и изглежда отслабнал, отбелязва АП, цитирана от БТА.