ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Три влекача пристигнаха за заседналия край Ахтопол...

Времето София  / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21912078 www.24chasa.bg

Хонконгският медиен магнат Джими Лай може да получи доживотна присъда

1208
Джими Лай може да получи доживотна присъда СНИМКА: Екс/ @xianglin8964

Съдът в Хонконг призна за виновен бившия основател на продемократичния вестник "Епъл дейли" ( Джими Лай. Той може да получи доживотна присъда, съобщи Асошиейтед прес.

Трима съдии, одобрени от властите, признаха 78-годишния Лай за виновен в заговор с други лица за съучастие с чуждестранни сили с цел застрашаване на националната сигурност и заговор за публикуване на подбуждащи към бунт статии.

Лай пледира невинен по всички обвинения. Очаква се присъдата да бъде произнесена по-късно. Съгласно строгия закон за националната сигурност на Хонконг, Лай може да получи доживотна присъда.

78-годишният Лай беше арестуван през август 2020 г. по силата на наложения от Пекин закон за националната сигурност, който беше приет след масовите антиправителствени протести през 2019 г. По време на петте години, прекарани в ареста, Лай беше осъден за няколко по-леки престъпления и изглежда отслабнал, отбелязва АП, цитирана от БТА.

Джими Лай може да получи доживотна присъда СНИМКА: Екс/ @xianglin8964

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Васил Василев: Ранната диагностика на рака на простатата дава над 90% шанс за пълно излекуване