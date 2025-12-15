Южнокорейската полиция претърси офисите на Църквата за обединение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Южнокорейската полиция започна обиск в офисите и сградите на Църквата за обединение в Сеул и околностите му. Претърсен бе и внушителният дворец на североизток от столицата, който служи за нейна международна централа. Това съобщиха Йонхап и Ройтерс.

Акцията се провежда в 10 обекта на църквата, като засега няма повече подробности.

Претърсването е свързано с обвинения за незаконни плащания от църквата към някои членове на кабинета и настоящи и бивши депутати, в които е замесен лидерът на религиозната група Хак Джа Хан. Министърът на океаните и рибарството подаде оставка миналата седмица, за да се съсредоточи върху опровергаването на обвиненията, които според него са неверни, и да избегне скандалът да опетни работата на правителството на президента И Дже-мьон, пише БТА.

Църквата миналата седмица заяви, че няма никакво участие в "престъпленията" извършени от бивш неин служител.

Лидерката на Църквата на обединението Хан е подсъдима по обвинения, че е подкупила бившата първа дама Ким Кьон-хи в замяна на бизнес услуги. Тя отрича обвиненията, пише Ройтерс.