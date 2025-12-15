Съюзници на Венецуела подкрепиха Мадуро в ескалиращия конфликт със САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Регионални съюзници на Венецуела изразиха подкрепата си за правителството на среща на върха, на която осъдиха конфискацията на петролен танкер от администрацията на Тръмп миналата седмица, информира Ройтерс.

Конфискацията на танкера "Скипър" край бреговете на Венецуела миналата сряда бе първата американска конфискация на венецуелски петролен товар от налагането на санкциите от САЩ през 2019 г.

Подкрепата за президента Николас Мадуро, изразена по време на виртуална среща на левия блок АЛБА на карибските и латиноамериканските страни, дойде в момент на ескалация на военното присъствие на САЩ в южната част на Карибско море.

"Латинска Америка и Карибско море днес са изправени пред заплахи, които нямат прецедент през последните десетилетия", заяви кубинският президент Мигел Диас-Канел на срещата на върха.

Съпрезидентът на Никарагуа Даниел Ортега възкликна: "Те са крадци", визирайки конфискацията на танкера.

Последиците от конфискацията могат да се отразят в целия регион, като износът на венецуелски петрол ще спадне рязко, а Куба, която и без това се затруднява да захранва електропреносната си мрежа, рискува да загуби доставките си.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп не признава Мадуро, който управлява страната от 2013 г., за легитимен лидер на Венецуела.

Напрежението в региона се засилва, след като САЩ нанесоха удари по кораби, заподозрени в трафик на наркотици, край бреговете на Венецуела и в източната част на Тихия океан, пише БТА.

Мадуро заяви, че Тръмп се опитва да го свали от власт. На срещата на върха венецуелският президент призова блока АЛБА да се противопостави на това, което той описа като незаконна намеса в региона.

"Проектът на колонизаторите няма да се осъществи", увери той. "Ние ще бъдем свободни."