Гватемала обяви извънредно положение след въоръжени нападения с поне 5 жертви

Президентът на Гватемала Бернардо Аревало заяви, че е обявил извънредно положение в две области в западната част на Гватемала ден след като въоръжени мъже нападнаха военен пост и полицейски участък, прекъснаха пътища и отвлякоха автобуси, при което загинаха най-малко петима души, съобщи Асошиейтед прес.

Престъпни банди се опитват да принудят силите за сигурност да се оттеглят, за да поемат контрола над региона, заяви Аревало. Той заяви, че правителството му ще засили мерките за сигурност.

Извънредното положение, първото, обявено от правителството му, ще продължи 15 дни в общините Науала и Санта Катарина Икстауакан в департамента Солола.

"Намираме се в критичен момент за департамента Солола и сигурността на страната", заяви Аревало, придружаван от министъра на вътрешните работи Марко Виледа и Хосе Джовани Мартинес Милан, и.д. министър на отбраната и началник на Генералния щаб.

Аревало показа видеоклипове и снимки от събитията в събота, на които се вижда как въоръжени мъже – някои облечени в камуфлажни или военни униформи, с каски и бронежилетки и носещи оръжия с голям калибър – стрелят или се крият на метри от натоварена главна пътна артерия.

Престъпните групи са свързани с изнудване и трафик на наркотици и представляват заплаха за местните жители, заяви Аревало. Той увери, че те няма да бъдат изоставени.

Министърът на вътрешните работи Марко Виледа заяви, че пет души са загинали. В събота директорът на Националната гражданска полиция Давид Ботеро заяви, че са загинали шестима души, включително един войник.

Смята се, че инцидентите са започнали миналия четвъртък, когато въоръжени мъже са нападнали военен пост, ранявайки четирима души.

Двете общини водят от десетилетия спорове за водоизточници и местни пътища, за които и двете претендират. Тези спорове са довели до десетки смъртни случаи, информира БТА.

"В този случай не е имало сблъсък между населените места. Това е било нападение срещу военния пост, умишлено и целенасочено", подчерта Аревало.

Извънредното положение ограничава правата на събрания на открито, публични демонстрации и събития. То позволява разпускането със сила на всякакви неразрешени събрания, групи или публични демонстрации, особено такива, при които се използват оръжия или се извършват прояви на насилие. Освен това се ограничава правото на протести, които засягат свободното движение или обществените услуги и се ограничава правото на носене на оръжие, отбелязва АП.