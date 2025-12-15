ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кърджали показва 7000 години история на Перперикон...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21912213 www.24chasa.bg

Смъртоносни наводнения в Мароко, 21 загинали и 32 ранени (Видео, снимки)

2228
Обилни дъждове предизвикаха големи наводнения и отнеха живота на най-малко 21 души в крайбрежния марокански град Сафи СНИМКА: Инстаграм/moroccoworldnews

Обилни дъждове предизвикаха големи наводнения и отнеха живота на най-малко 21 души в крайбрежния марокански град Сафи в неделя, съобщиха местните власти, цитирани от "Франс24". 

Дъждовете нанесли щети на около 70 къщи и магазини в града СНИМКА: Инстаграм/moroccoworldnews
Дъждовете нанесли щети на около 70 къщи и магазини в града СНИМКА: Инстаграм/moroccoworldnews

Проливните дъждове са паднали в провинция Сафи, на около 300 км. южно от столицата Рабат. Те предизвикали силни наводнения, които нанесли щети на около 70 къщи и магазини в града, съобщават местните власти.   

Наводненията са ранили и 32 души, а спасителните операции продължават. 

Един час проливен дъжд наводнил домове и магазини в старата част на Сафи, отнесъл коли и направил невъзможно движението по много пътища в града и околностите. 

От мароканската метеорологична служба прогнозират още по-силни дъждове във вторник, които се очаква да се сипят из цялата страна.

Проливните дъждове в страната са изненадващи на фона на 7 години суша, която изчерпа някои от основните ѝ водоеми. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Обилни дъждове предизвикаха големи наводнения и отнеха живота на най-малко 21 души в крайбрежния марокански град Сафи СНИМКА: Инстаграм/moroccoworldnews
Дъждовете нанесли щети на около 70 къщи и магазини в града СНИМКА: Инстаграм/moroccoworldnews

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Васил Василев: Ранната диагностика на рака на простатата дава над 90% шанс за пълно излекуване