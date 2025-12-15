Смъртоносни наводнения в Мароко, 21 загинали и 32 ранени (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обилни дъждове предизвикаха големи наводнения и отнеха живота на най-малко 21 души в крайбрежния марокански град Сафи в неделя, съобщиха местните власти, цитирани от "Франс24". Дъждовете нанесли щети на около 70 къщи и магазини в града СНИМКА: Инстаграм/moroccoworldnews

Проливните дъждове са паднали в провинция Сафи, на около 300 км. южно от столицата Рабат. Те предизвикали силни наводнения, които нанесли щети на около 70 къщи и магазини в града, съобщават местните власти.

Наводненията са ранили и 32 души, а спасителните операции продължават. View this post on Instagram A post shared by Morocco World News (@moroccoworldnews)

Един час проливен дъжд наводнил домове и магазини в старата част на Сафи, отнесъл коли и направил невъзможно движението по много пътища в града и околностите.

От мароканската метеорологична служба прогнозират още по-силни дъждове във вторник, които се очаква да се сипят из цялата страна.

Проливните дъждове в страната са изненадващи на фона на 7 години суша, която изчерпа някои от основните ѝ водоеми.