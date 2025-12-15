Колумбийският президент нареди нападение над бунтовническа група

Колумбийският президент Густаво Петро нареди на силите за реда да атакуват бунтовническата група "Армия за национално освобождение" (АНО, на испански ЕЛН/ELN) и призова населението в контролираните от групировката зони да игнорира призивите към хората да останат по домовете си, отправени от АНО, съобщи Франс прес.

Президентът обяви в "Екс" заповедта си към силите за сигурност да започнат нападение срещу АНО и да защитят населението от всякакви заплахи.

"Нека не се поддаваме на заплахите на трафиканти, облечени като революционери", призова той, като прикани жителите да игнорират призивите да останат по домовете си и да излизат "без страх".

"Армията за национално освобождение" заяви вчера, че в продължение на три дни жителите на контролираните от нея райони, където се произвежда кокаин, трябва да останат по домовете си.

Американският президент не изключи наземна интервенция срещу лабораториите за наркотици, което колумбийското правителство разглежда като заплаха за нашествие, пише АФП, цитирана от БТА.

За населението нареждането на АНО означава, че до сряда няма да могат да се придвижват по пътищата или по вода в районите, контролирани от въоръжената група. Крайнолявата партизанска организация, създадена през 1964 г. под влиянието на аржентинския революционер Ернесто Че Гевара, има около 5800 членове, които действат в над 20% от повече от 1100 общини в Колумбия, според центъра за анализи "Инсайт крайм". Това е най-голямата бунтовническа организация в двете Америки.

Армията съобщи, че е предотвратила три опита на АНО да взриви пътища.

Президентът Петро се опитва да договори мир с групировката откакто дойде на власт през 2022 г., но без успех, и през януари преговорите бяха преустановени, след като бойци на групировката убиха над 100 души в граничен район близо до Венецуела.