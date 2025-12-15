Близо 1 млн. турци ще празнуват Нова година на курорт или в чужбина

Новогодишната ваканция в Турция тази година бе удължена до четири дни. Тя ще от 1 до 4 януари.

Около 750 хиляди души се очаква да прекарат новогодишните празници в туристическите комплекси на Анталия, Кушадасъ, Бодрум, Кападокия и в северната част на остров Кипър, заяви президентът на Турската асоциация на туристическите агенции „ТУРСАБ" Фируз Баллъкая пред новинарската агенция „Доган хабер ажансъ". Това е 10% ръст в сравнение с миналата година.

Туристическите пакети започват от 3600 турски лири (72 евро) на човек за вътрешни турове, 7500 турски лири (150 евро) за автобусни турове в чужбина и 15 хил. турски лири (300 евро) на човек за турове със самолет.

Туровете, които се предлагат, съчетават развлечения, посещения на туристически, природни и културни забележителности, спорт, зимен туризъм, участие в концерти на турски изпълнители и др. Засилен е интересът към туровете в Източна Турция с туристическия експресен влак (Turistik Doğu Ekspres), както и до близките до Истанбул забележителности Улудаг, Сапанджа, Шиле и Абант.

В същото време около 170 хиляди турски граждани се очаква да прекарат четирите дни на новогодишната ваканция в чужбина. Сред предпочитаните от турците маршрути са безвизовите като Сърбия, Румъния и Северна Македония в региона, за които нискотарифната авиолиния предлага пакетни пътувания, както и Париж, Рим, Амстердам, Прага, Виена, Лисабон, както и Дубай и Ел Шарм.

По традиция много изселници от България се очаква да посрещнат Новата година в България. В програмите на туроператорските агенции са включени Пловдив, София, Варна, Банско, Пампорово и други места.