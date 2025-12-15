Външните министри на страните от ЕС заседават днес в Брюксел

Външните министри на страните от ЕС ще заседават днес в Брюксел, съобщи ДПА. Очаква се да обсъдят ситуацията в Украйна и Близкия изток, както и отношенията на ЕС с Китай.

В срещата ще участва и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще обсъди с министрите от ЕС най-спешните нужди на Киев, по-нататъшната подкрепа на ЕС за Украйна и продължаващите опити за слагане на край на войната на Русия срещу Украйна.

Заседанието на външните министри ще бъде проведено дни преди среща на европейските лидери в Брюксел, на която се очаква да бъде взето решение дали да бъдат предоставени замразени в ЕС руски държавни активи на Украйна като заем, който да покрие дългосрочните ѝ финансови нужди, пише БТА.

На днешната среща се очаква също министрите да обсъдят ситуацията в Газа и прилагането на примирието там, както и ситуацията в Сирия една година след падането на решима на президента Башар ал Асад.

В дневния ред е предвидено и обсъждане на отношенията на ЕС с Китай.