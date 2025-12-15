Просяк нападна две жени на площад „Аристотел“ в Солун

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

45-годишен просяк в Солун бе задържан, след като нападна две жени на Площад Аристотел. Инцидентът предизвика безпокойство у минувачите, станали свидетели на инцидента.

Според полицията мъжът е бил на площада да проси. След словесна свада с две жени – 42 и 51 години е блъснал едната, която е паднала и след това ударил по-възрастна жена причинявайки нараняване в областта на веждите.

Според разкази на очевидци, по време на инцидента мъжът се изплюл и в лицето на една от жените, което допълнително утежнява ситуацията.

На ранената жена е оказана медицинска помощ в Болница Папагеоргиу.

По отношение на задържания е образувано наказателно дело за причиняване на телесна повреда. По-нататъшните процесуални действия ще бъдат определени от прокуратурата.