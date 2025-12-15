Национална 24-часова стачка на 16 декември в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Конфедерацията на синдикатите на държавните служители ще започне 24-часова национална стачка във вторник, 16 декември 2025 г., денят, в който парламентът ще гласува за бюджета за 2026 г.

Стачката е протест срещу държавния бюджет за 2026 г., който според синдикатите засилва икономическия натиск върху работниците и обслужва политики на строги икономии и военни разходи.

Основните искания на стачкуващите включват, възстановяване на заплатите до нивата преди кризата и увеличаване на заплатите в публичния сектор. Масово и постоянно наемане на персонал в обществените услуги, особено в здравеопазването и образованието. Справедливи колективни трудови договори.

Стачката ще доведе до значителни смущения в обществения сектор, тъй като се очаква широко участие на служители, включително общински работници и учители.

Досега няма официална информация за участието на служителите на градския транспорт в стачката на 16 декември.

Служителите на автобусния транспорт обявиха спиране на работата в сряда, 17 декември, от 11:00 до 17:00 часа, поради Общото събрание за избори и отчетност на работническия синдикат OASA. Очаква се последните маршрути да бъдат изпълнени преди 10:00 часа, докато възстановяването на движението се очаква след 18:00 часа. Крайградските линии на Източна и Западна Атика ще работят нормално.

Призовават се пътниците да следят за актуална информация относно всички видове транспорт, тъй като ситуацията може да се промени с наближаването деня на стачката.