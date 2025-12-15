Гърция погасява предсрочно над 5 млрд. евро от заемите по време на финансовата криза

Гърция днес ще погаси европейски заеми на стойност от 5,287 млрд. евро, отпуснати в рамките на Първия меморандум с Еврозоната и Международния валутен фонд (МВФ) през 2010 г. в началото на гръцката финансова криза, съобщи държавната телевизия ЕРТ.
Предсрочното изплащане ще стане със съгласието за Европейския механизъм за стабилност (ESM) и Европейския инструмент за финансова стабилност (EFSF).
С цел по-бързото намаляване на държавния дълг и спестяване на разходи за лихви (кредитите по първата схема за финансова подкрепа са с плаващ лихвен процент и имат падеж в периода 2033-2041 г.) Гърция продължава програмата си за предсрочно погасяване със средства от финансовия буфер (т.нар. „възглавница"), която възлиза на около 45 млрд. евро.
С днешното предсрочно погасяване гръцкият държавен бюджет ще се освободи от плащания на стойност 1,6 млрд. евро след 2026 г.
Основна цел на гръцкото правителство е изплащането на кредитите по меморандумите с кредиторите по време на финансовата криза по-рано от определената дата и даже до 2031.
По-конкретно Гърция иска да погаси до 2031 г. сумата от 31,6 млрд. евро по първия меморандум, която по график трябва да бъде изплатена в периода 2029-2041 г.
Дългът на общото управление на Гърция се очаква да бъде 145,9 процента от БВП в края на 2025 г., да спадне до 138,2 процента през 2026 г. и да намалее до под 120 процента през 2029 г., като се доближи до нивата на Франция, пише БТА.
В периода 2022-2024 г. Гърция вече изплати предсрочно европейски кредити на стойност 15,9 млрд. евро и с днешното плащане предсрочно погасените заеми към европейските кредитори ще достигнат 20,1 млрд. Освен това Гърция изплати предсрочно 7,9 млрд. от заемите към МВФ, което доведе до отписване на дълга ѝ към фонда.
Общо Гърция е изплатила предсрочно около 29 млрд. евро и е спестила 3,5 млрд. от лихви.