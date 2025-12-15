Гърция погасява предсрочно над 5 млрд. евро от заемите по време на финансовата криза

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гърция днес ще погаси европейски заеми на стойност от 5,287 млрд. евро, отпуснати в рамките на Първия меморандум с Еврозоната и Международния валутен фонд (МВФ) през 2010 г. в началото на гръцката финансова криза, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Предсрочното изплащане ще стане със съгласието за Европейския механизъм за стабилност (ESM) и Европейския инструмент за финансова стабилност (EFSF).

С цел по-бързото намаляване на държавния дълг и спестяване на разходи за лихви (кредитите по първата схема за финансова подкрепа са с плаващ лихвен процент и имат падеж в периода 2033-2041 г.) Гърция продължава програмата си за предсрочно погасяване със средства от финансовия буфер (т.нар. „възглавница"), която възлиза на около 45 млрд. евро.

С днешното предсрочно погасяване гръцкият държавен бюджет ще се освободи от плащания на стойност 1,6 млрд. евро след 2026 г.

Основна цел на гръцкото правителство е изплащането на кредитите по меморандумите с кредиторите по време на финансовата криза по-рано от определената дата и даже до 2031.

По-конкретно Гърция иска да погаси до 2031 г. сумата от 31,6 млрд. евро по първия меморандум, която по график трябва да бъде изплатена в периода 2029-2041 г.

Дългът на общото управление на Гърция се очаква да бъде 145,9 процента от БВП в края на 2025 г., да спадне до 138,2 процента през 2026 г. и да намалее до под 120 процента през 2029 г., като се доближи до нивата на Франция, пише БТА.

В периода 2022-2024 г. Гърция вече изплати предсрочно европейски кредити на стойност 15,9 млрд. евро и с днешното плащане предсрочно погасените заеми към европейските кредитори ще достигнат 20,1 млрд. Освен това Гърция изплати предсрочно 7,9 млрд. от заемите към МВФ, което доведе до отписване на дълга ѝ към фонда.

Общо Гърция е изплатила предсрочно около 29 млрд. евро и е спестила 3,5 млрд. от лихви.