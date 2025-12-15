Освобождават задържания за стрелбата в университета "Браун"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заподозреният, който беше задържан във връзка със стрелбата в университета "Браун" в САЩ, ще бъде освободен в най-скоро време, съобщиха местни власти, цитирани от Би Би Си.

Началникът на полицията в Провидънс, полковник Оскар Перес, заяви, че няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинение срещу задържания, а главният прокурор на Род Айлънд, Питър Неронха добави, че доказателствата „сега сочат в друга посока".

Разследването продължава и властите търсят допълнителни видео доказателства, които биха им помогнали да открият заподозрения, заяви кметът на града.

Двама души загинаха, а девет други бяха ранени, след като въоръжен мъж откри стрелба в университета от Иви Лийг в Провидънс, Род Айлънд, в събота.

По време на конференция на следващия ден полковник Перез заяви, че разследващите не смятат, че задържаният е същият човек, идентифициран на записите от камерите за видеонаблюдение, които бяха публикувани в деня на нападението.

На записите се вижда как заподозреният се отдалечава от мястото на инцидента, облечен изцяло в черно.

След публикуването на записите директорът на ФБР Каш Пател заяви, че в ранните часове на неделя сутринта в хотел в Ковентри, Роуд Айлънд, е бил задържан човек, представляващ интерес за разследването, въз основа на информация от полицията в Провидънс.

Полковник Перез потвърди, че полицията не търси никой друг и работи с прокуратурата за събиране на доказателства.

Според официални представители, стрелецът е открил огън в класната стая около 16:00 местно време (21:00 GMT) в събота в инженерната сграда "Холи" в източната част на кампуса на "Браун".

Идентичността на убитите и повечето от ранените все още не е оповестена, но директорът на "Браун", Кристина Паксън, заяви пред репортери в събота, че всички жертви и пострадали са студенти.

В имейл до персонала в неделя директорът на частното училище Дърам Академи в Северна Каролина заяви, че една от възпитаничките им, Кендъл Търнър, е ранена при нападението, съобщиха американските медии.

„Нашите мисли и молитви са с Кендъл, нейното семейство и всички членове на общността на университета Браун в този изключително труден момент", заяви Майкъл Улку-Стейнър.

В изявление, публикувано от университета в неделя, проф. Паксън заяви, че някои части от кампуса все още са затворени, тъй като полицията продължава разследването.

"Около 2000 студенти са били преместени на безопасни места през нощта", каза тя и добави, че е „дълбоко благодарна" на студентите и местните жители, които са отворили домовете си.

Проф. Паксън заяви, че от университета се стараят да осигурят подкрепа на родителите на двамата убити студенти.

„Няма достатъчно думи, които да утешат семействата, които са загубили дете, но ще направим всичко, което можем", каза тя.