Кърджали показва 7000 години история на Перперикон...

Китай въведе санкции срещу бивш ръководител на японските въоръжени сили

Японски военни СНИМКА: Екс/ @BritishArmy

Китай обяви днес, че е въвел санкции срещу Шигеру Ивасаки - бивш началник на Общото командване на японските сили за самоотбрана, който е политически съветник на тайванското ръководство, съобщи японската новинарска агенция Киодо.

Информацията се появи на фона на напрежението между Китай и Япония заради изказвания на японската премиерка Санае Такаичи по отношение на Тайван.

Китайското външно министерство поясни, че санкциите влизат в сила днес и включват забрана за допускане на Ивасаки на територията на Китай, замразяване на активите му в Китай и забрана за трансакции между китайски организации и Ивасаки.

Китайското министерство заяви, че Ивасаки "открито си сътрудничи" с поддръжниците на идеята за независимост на Тайван. Той "се намеси сериозно" във вътрешните работи на Китай, като подкопа сериозно суверенитета и териториалната цялост на страната, изтъкна външното министерство.

До напрежението между Китай и Япония се стигна, след като Такаичи заяви в парламента на 7 ноември, че извънредна ситуация в Тайван би могла да бъде "заплаха за оцеляването" на Япония, което може да доведе до действия от страна на японските въоръжени сили.

Ивасаки беше назначен на съветническия пост през март, отбелязва Киодо, цитирана от БТА.

