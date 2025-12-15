Главболгарстрой се включи в дискусия на високо равнище, посветена на функционирането на строителната индустрия в Европейския съюз, която се проведе в сградата на Европейската комисия в Брюксел. Срещата, свикана отИзпълнителния вицепрезидент на Европейската комисия и Еврокомисар по просперитет и промишлена стратегия,Стефан Сежурне събра ключови участници от сектора, за да обсъдят как политиките на ЕС могат по-добре да отразяват реалните нужди на сектора и да укрепят неговата конкурентоспособност и устойчивост.

Дискусията се фокусира основно върху пречките пред издаването на разрешителни и предоставянето на трансгранични строителни услуги, необходимостта от опростяване на процедурите, както и ролята на дигитализацията и новите технологии за повишаване на продуктивността. В разговорите взе участие и заместник изпълнителният директор „Международни отношения и бизнес развитие“ в Главболгарстрой Пламена Ненкова:

Зам.-изпълнителният директор „Международни отношения и бизнес развитие“ на Главболгарстрой Пламена Ненкова (първи ред, ляво) бе сред участниците от сектора, които обсъдиха реалните нужди в бранша.

„Усложнените административни процедури по издаване на разрешителни, в рамките на които са въвлечени множество институции на местно, регионално и национално равнище, са сред от основните причини за забавеното изпълнение на голям брой проекти в страната и региона. Същевременно, геополитическата ситуация, в която се намираме, поражда необходимост от срочно изпълнение на проекти, насочени именно към изграждането на стратегическа транспортна, енергийна и дигитална инфраструктура. Тези проекти следва да се изпълнят във възможно най-кратки срокове, а не в период от 10 или 15 години.“

Участниците, сред които Президенти и Вицепрезиденти на компании като SCANSCA, VINCI и др., бяха поканени да споделят добри практики и да предложат мерки, които да бъдат включени в бъдещи действия на европейско ниво, включително при разработването на Европейската стратегия за жилищно строителство. Врамките на разговоритесе дадоха конкретни примери за действия, които да създадат по-благоприятен инвестиционен климат, да насърчат внедряването на нови технологии и да повишат производителността в бранша. Изразен бе общ призив за опростяване и стандартизиране на процедурите.

Втората основна тема на стратегическия диалог бе засилването на кръговата икономика в строителството. Акцент бе поставен на нужните мерки за улесняване по-широкото използване на рециклирани строителниматериали и се подчертаха възможностите, които предоставя Законът за кръговата икономика, включително ревизията на Рамковата директива за отпадъците, за създаване на по-интегриран европейски пазар.

Ангажирането на „Главболгарстрой“ като участваща страна в проведения Диалог на високо равнище в ЕК, е доказателство за нарастващата роля и значение, които компанията има както на българския строителен пазар, така и на пазарите в региона на Югоизточна Европа като цяло. Чрез включванетоси в тази дискусия, която събра водещи изпълнители на стратегически инфраструктурни проекти, производители на строителни материали, инвеститори, така и представители на малките и средни предприятия в бранша, ГБС допринася за развитието на политиките по отношение сектор строителство в Европейския съюз.

В края на заседанието г-жа Ненкова заяви:

„Ангажирани сме да помагаме на институциите на ЕС да формират обща визия за по-интегрирана, ефективна и стабилна европейска строителна среда. Желанието ни е не просто да присъстваме на масата, а да играем активна роля в развитието на сектора и в бъдещото прилагане на ефективни и подкрепящи бизнес средата европейски инициативи.“