Служителите в Лувъра решават дали да обявят стачка

Служителите в Лувъра в Париж ще гласуват днес дали да обявят стачка или да продължат разговорите с правителството. Това става след месеци на растящ натиск върху най-посещавания музей в света, който според синдикатите е „в криза", съобщи Асошиейтед прес.

Персоналът ще се събере зад закрити врати в аудитория с капацитет 500 места в парижката забележителност, където представители на синдикатите ще представят резултатите от скорошните разговори с министъра на културата Рашида Дати преди да гласуват.

Решаващият вот е на фона на опитите на музея да се справи с последиците от грабежа на бижута посред бял ден, извършен през октомври, и по-ранната стачка на персонала, която внезапно затвори вратите на Лувъра, оставяйки хиляди посетители под стъклената пирамида – главния вход за музея, пише Асошиейтед прес.

По време на обира през октомври крадците използваха подемна стълба, издигната на фасадата на Лувъра, като счупиха прозорец, разбиха витрините и избягаха със скъпоценности от френската корона. От разследване на Сената от миналата седмица стана ясно, че обирджиите са избягали са 30 секунди и се посочват счупени камери, остаряло оборудване, недостатъчно персонал в контролните зали и лоша координация, заради която полицията първоначално е изпратена на друго място, пише БТА.

Според персонала този инцидент показва отдавнашните опасения, че прекалено големият брой посетители и малкото кадри подкопават сигурността и работните условия в музея.