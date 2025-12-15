ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кърджали показва 7000 години история на Перперикон...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21912783 www.24chasa.bg

Кая Калас очаква тази седмица да има решение за финансирането на Украйна

Николай Желязков, БТА

1296
Кая Калас КАДЪР: Екс/@kajakallas

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас изрази очакване до края на седмицата да се постигне решение за бъдещото финансиране на Украйна. Предстоящото заседание на Европейския съвет няма да приключи без решение по този въпрос, посочи тя пред журналисти преди днешното заседание на европейските външни министри в Брюксел.

Според Калас заплахите на Русия трябва да се възприемат като заплахи и нищо повече, и ЕС трябва да остане единен. Не всички европейски държави имат еднакъв опит с руската страна, отбеляза тя по повод опасенията, че руската страна наистина може да изпълни своите закани.

За присъединяването на Украйна към НАТО Калас каза, че държавите искат да бъдат част от пакта, за да не бъдат нападани от Русия. Затова Швеция и Финландия влязоха в алианса, както и Балтийските държави, добави тя. Ако за Украйна това не е възможно, трябва да видим какви гаранции за сигурност са постижими и това не може да бъдат документи и обещания, а трябва да има истински войски и способности, за да може Украйна да се отбранява, обясни Калас.

Трябва да разберем, че (руският президент Владимир) Путин няма да приключи до Донбас и ако го получи, ще продължи със завземането на цялата страна, коментира тя. Ако Украйна падне, други райони са заплашени, предупреди Калас.

Кая Калас КАДЪР: Екс/@kajakallas

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Васил Василев: Ранната диагностика на рака на простатата дава над 90% шанс за пълно излекуване