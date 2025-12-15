ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кърджали показва 7000 години история на Перперикон...

4 служители на ресторанта на турския парламент са задържани с подозрение за сексуален тормоз

Нахиде Дениз за БТА

Арест СНИМКА: Пиксабей

Четирима служители на ресторанта на турския парламент (Меджлис) в Анкара са задържани в рамките на разследване за предполагаем сексуален тормоз, съобщават турски медии.

До разследването се стигна след показания на 16-годишна стажантка за предполагаем сексуален тормоз над нея от страна на служител в ресторанта на турския парламент и специално разследване по случая на турски медии, в резултат на които миналата седмица служител на ресторанта беше арестуван.

Разследването на Главната прокуратура в Анкара е било разширено въз основа на допълнителни показания на потърпевши. След първата стажантка други две момичета, ненавършили 16 години и също били на стаж в ресторанта, подали оплаквания, че били подлагани на сексуален тормоз от страна на готвачи и келнери в заведението в турския парламент.

Въз основа на новите показания в рамките на разследването са арестувани четирима души, готвачи в парламентарния ресторант, с което задържаните стават общо петима, съобщава вестник "Сьозджю". Разследването продължава.

На 12 декември депутати от всички партии в Меджлиса настояха за обстойно разследване на появилите се в турското медийно пространство твърдения, че служители на институцията са упражнявали сексуален тормоз над млади момичета, които са били на стаж там, и призоваха за създаване на специална комисия за разследване на проблема с насилието в Турция.

Скандал с предполагаем сексуален тормоз обаче избухна и около Истанбулската мъжка гимназия – едно от дългогодишните елитни учебни заведения в Турция, която е в центъра на вниманието заради обвинения в сексуален тормоз и насилие от страна на гимназисти към ученички.

Твърденията за предполагаемо сексуално насилие в гимназията предизвикаха бурни реакции в турското общество. С решение на местното валийство и областната Дирекция по образование директорът на истанбулската гимназия Йълмаз Арслан бе уволнен.

След последвалите допълнителни разкрития уволнен е бил и заместник директорът Мурат Акдаш, съобщи вестник "Тюркийе".

В изявление на областната Дирекция за образование в Истанбул се посочва, че в училището са наложени дисциплинарни наказания, а на ученици бива оказвана психосоциална подкрепа.

