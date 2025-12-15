КМГ: Очаква се нов рекорд на добива на нефт в Китай през тази година

На проведения неотдавна Международен форум за развитие на енергетиката бе представен докладът „Перспективи за развитие на енергетиката в света и в Китай до 2060 г.". Според него енергийните източници в Китай стават все по-разнообразни и балансирани. През следващите десет години се очаква постепенно намаляване на използването на въглища, стабилизиране на потреблението на нефт и значително увеличение на дела на неизкопаемите енергийни източници.

Данни на Държавното управление за енергетиката показват, че през 2025 г. добивът на суров петрол в Китай се очаква да достигне рекордните 215 милиона тона. В същото време производството на природен газ вече е 260 милиарда кубически метра, което представлява увеличение от 35% спрямо края на периода на 13-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие, пише КМГ.

Освен това структурата на вноса на нефт и газ става все по-диверсифицирана, а способността за гарантиране на енергийните ресурси продължава да се засилва. Към септември тази година Китай е разширил източниците си на внос на суров нефт до над 40 държави, а на природен газ – до повече от 30 страни.