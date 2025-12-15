ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спряха камионите и през ГКПП Кулата – Промахон

КМГ: Националната икономика се развива стабилно през ноември

КМГ

860
Снимка: Китайска медийна група

Днес Националното статистическо управление публикува официалните данни за състоянието на икономиката през ноември. Те показват, че като цяло икономическата ситуация в страната е стабилна с потенциал за напредък в следващи периоди.

Годишната реколта от зърно достигна рекорден добив от над 700 милиона тона. Промишленото производство поддържа стабилен растеж, като добавената стойност на големите промишлени предприятия в цялата страна се увеличава с 4,8% на годишна база и с 0,44% спрямо предходния месец. Пазарните продажби се разширяват, като общият обем на продажбите на потребителски стоки на дребно достига 4,39 трилиона юана - увеличение с 1,3% на годишна база, пише КМГ. 

Националната икономика поддържа стабилни резултати през ноември, продължавайки своята траектория на стабилен ръст. Китай ще приложи по-активни макроикономически политики, които да стимулират както висококачествено подобрение, така и разумно количествено икономически растеж.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

