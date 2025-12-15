ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От 40 полицаи, помагали на дрогирания убиец Семерд...

КМГ: Китай засилва финансовата подкрепа за стимулиране на потреблението

Снимка: Китайска медийна група

Китайските власти ще засилят координацията между търговските и финансовите институции с цел по-активна подкрепа на потреблението – ключов двигател на икономическия растеж на страната.

Съгласно разпространен документ от няколко държавни институции се предвижда изграждане на устойчиви механизми за сътрудничество между местните органи в сферата на търговията и финансите. Местните правителства се насърчават да използват инструменти като финансови гаранции и субсидии за лихви по заеми, за да насочват кредитни ресурси към приоритетни потребителски сектори, съобщи КМГ. 

Документът подкрепя развитието на нови модели на потребление, включително зелено потребление и дигитални сценарии, както и прилагането на изкуствен интелект за стимулиране на търсенето. В сектора на услугите се акцентира върху иновации във финансовите продукти за грижите за възрастни хора, ресторантьорството, туризма и образованието.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

