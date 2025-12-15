ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бразилия иска Анчелоти до 2030 г.

КМГ: Китайски учени използват слънчева енергия за изпичане на керамика

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Китайски изследователи разработват иновативен процес за изпичане на керамика със слънчева топлинна енергия, който заменя изкопаемите горива и позволява производство с нулеви въглеродни емисии.

Чрез прецизно регулиране на ъглите и температурата на големи слънчеви концентратори, системата фокусира слънчевата светлина и достига температури до 1460 градуса по Целзий – достатъчни за изпичане на керамика без конвенционално горене. Технологията използва хелиостати – огледала, които следят движението на слънцето и насочват лъчите към централен приемник, генерирайки интензивна топлинна енергия, пише КМГ. 

Процесът беше представен на международно ниво като нисковъглеродна алтернатива за тежката индустрия. Освен намаляване на емисиите, технологията създава и уникални визуални ефекти, тъй като естествените слънчеви колебания водят до различни текстури и цветове на всяко изделие.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

