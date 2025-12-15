ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21913273 www.24chasa.bg

КМГ: Изпращане на близък приятел (Видео)

КМГ

1636
Снимка: Китайска медийна група

Днес ще се потопим в красотата на поредната класическа поема от династия Тан. Неин автор е Уан Чанлин. Стихът, който ще ви споделя сега обаче, се казва „Изпращане на близък приятел", пише КМГ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)