САЩ и Канада осъдиха действията на Китай срещу филипински рибари

САЩ и Канада осъдиха действията на Китай, включително използването на водни оръдия и прерязването на котвените въжета на филипински рибарски лодки в района на плитчината "Сабина" във филипинската изключителна икономическа зона, съобщи Филипинската новинарска агенция, цитирана от БТА. По думите им тези действия са застрашили цивилни, които са ловили риба.

Заместник-говорителят на Държавния департамент на САЩ Томас Пигот заяви, че Вашингтон застава зад Филипините в момент, когато страната се изправя срещу "провокативните действия и все по-опасните тактики на Китай спрямо неговите съседи, които подкопават регионалната стабилност". Той подчерта, че "тези агресивни действия са застрашили живота и безопасността на филипински рибари, които се опитват да изкарват прехраната си".

От своя страна канадският посланик във Филипините Дейвид Хартман заяви, че Канада е "сериозно обезпокоена от агресивните действия на китайската брегова охрана срещу филипински цивилни риболовни кораби в близост до плитчината Сабина". В публикация в "Екс" той подчерта, че подобни действия "застрашават мира и стабилността в региона" и че всички спорове трябва да бъдат решавани по мирен път и в съответствие с международното право.

Плитчината "Сабина" се намира в изключителната икономическа зона на Филипините във филипинската изключителна икономическа зона и често на инциденти между китайски кораби.

По данни на Филипинската брегова охрана около 20 филипински рибарски лодки са били атакувани. Най-малко трима рибари са били ранени, а две лодки са претърпели сериозни щети вследствие на обстрел с водни оръдия и опасни блокиращи маневри от страна на кораби на китайската брегова охрана и морската полиция.