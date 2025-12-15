Германия ще приема двама опозиционери от Беларус

Германия ще приеме двама известни опозиционери от Беларус, които наскоро са били освободени от затвора, съобщи германският министър на вътрешните работи Александър Добринт, цитиран от ДПА.

Добринт каза пред германската телевизия А Ер Де, че става въпрос за Мария Колесникова и бившия кандидат за президент Виктор Бабарико.

"Имаме голям интерес към укрепването на това демократично движение, дори и то да се развива извън Беларус, както е в момента", обясни той. "Ето защо днес ще приемем двама отличаващи се политици, опозиционни политици, които бяха в затвора", добави Добринт.

В събота президентът на Беларус Александър Лукашенко освободи 123 политически затворници.

Освобождаването стана "в рамките на споразумение, сключено с американския президент Доналд Тръмп, и по негово настояване", съобщи пресслужбата на Лукашенко.

Повече от 100 затворници бяха изведени от страната с автобус към Украйна. Сред тях бяха и Колесникова и Бабарико.

Малко преди Добринт да съобщи, че Германия ще приеме беларуски опозиционни лидери, Колесникова обяви намерението си да напусне Украйна. "Мисля, че няма да остана в Украйна, тъй като може да живея в друга държава. Сестра ми е в Европа и близките ми също са в други държави", заяви опозиционерката на пресконференция в Киев. Бабарико, който също участваше в пресконференцията, каза, че има други планове.

Колесникова бе сред лидерите на масовите протести след изборите за президент през 2020 г., които бяха съпътствани от обвинения в манипулация. Тя беше арестувана през септември 2020 г. и година по-късно бе осъдена на 11 години затвор за заговор за сваляне на правителството, припомня БТА.