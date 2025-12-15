Опозицията в Албания стяга протести

Сали Бериша, лидерът на най-голямата опозиционна партия в Албания – Демократическата партия (ДП/PD) на Албания, заяви, че на 22 декември в страната ще започнат граждански протести, предаде АТА, цитирана от БТА.

Албанският опозиционен лидер съобщи това снощи, като допълни, че протестите ще спрат само след падането на правителството на албанския премиер и лидер на управляващата Социалистическата партия на Албания Еди Рама, създаването на техническо правителство и свободното гласуване на албанците.

Според Бериша на протестите ще се обединят албански граждани с различни убеждения, които се осмеляват да надигнат глас "срещу кражбата на парите и имуществото на албанските данъкоплатци". Опозиционният лидер заяви още, че ще бъдат използвани всички форми на протест.

Той каза, че "безспорни документи и едни от най-сериозните международни доклади" са констатирали, че в Албания се е провел "електорален фарс", като имаше предвид парламентарните избори в страната през май т.г. Според Бериша Рама е манипулирал вота на албанската диаспора, която гласува за първи път на тези избори, и е използвал "всички банди", за да бъдат вкарани депутати в парламента.

Бериша коментира и решението на Конституционния съд на Албания за връщането на албанския вицепремиер и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку на поста ѝ от миналата седмица, като заяви, че то е "написано в офиса на Еди Рама след изключителен натиск".

Специализираният съд за корупцията и организираната престъпност на Албания (GJKKO) постанови в края на ноември отстраняването на Балуку от длъжност и забрана за напускане на страната, след като на 31 октомври албанската Специализирана структура срещу корупцията и организираната престъпност (СПАК/SPAK) обяви, че е повдигнала обвинения срещу нея за нарушаване на равнопоставеност на участниците в търг или обществена поръчка. Балуку се върна на поста си, но мярката за ненапускане на страната остава в сила.

Според Бериша чрез спирането на решението за отстраняване на Балуку от длъжност ѝ се дава "месец и половина време да фалшифицира, манипулира всеки документ от колосалните си кражби". "Де факто Конституционният съд даде лиценз на Еди Рама да краде без срам, колкото си иска", допълни лидерът на Демократическата партия на Албания.