Проверяват единия от нападателите в Сидни за връзки с "Ислямска държава"

792
Сидни, Австралия

Един от нападателите при вчерашната стрелба на плаж в Сидни е проверяван преди 6 години от австралийското контраразузнаване заради връзки с член на "Ислямска държава" в страната, съобщи австралийската телевизия Ей Би Си, цитирана от БТА.

24-годишният Навийд Акрам и 50-годишният му баща Саджид Акрам убиха вчера 15 души по време на празненство по случай еврейския празник Ханука.

Навийд Акрам е в болница под полицейска охрана, а баща му бе застрелян при престрелка с полицията. Тежковъоръжена полиция обискира вчера дома му в Сидни, както и имот, в който мъжете са пребивавали също.

Според информация на Ей Би Си разследващите от подразделение на разузнаването, включващо държавни и федерални служби, смятат, че въоръжените нападатели са се заклели във вярност на терористичната групировка "Ислямска държава" (ИД). Две знамена на ИД са открити в колата им на плажа Бонди, заявиха високопоставени австралийски представители. Един от флаговете е бил сложен върху капака на колата и се вижда на видеозапис от мястото.

Високопоставен служител на контраразузнаването заяви, че тайните служби са проверявали Навийд Акрам преди шест години, след като полицията е предотвратила планове за терористична атака на ИД.

Премиерът на Австралия Антъни Албанезе потвърди, че Навийд Акрам е забелязан от разузнаването за пръв път през октомври 2019 г. и е бил разследван в продължение на 6 месеца, но разследващите са заключили, че той не представлява заплаха.

Служител на разузнаването заяви, че Навийд Акрам е бил близък с мъж, идентифициран като Матари, излежавал 7-годишна присъда за планиране на бунт на ИД и самопровъзгласил се за австралийски командир на терористичната групировка. Матари е бил част от клетка на ИД заедно с няколко други мъже от Сидни, които впоследствие са били осъдени за терористични престъпления и също са били близки с Навийд Акрам, заявиха източници, запознати отблизо с случая.

Генералният директор на австралийската служба за разузнаване Майк Бърджис заяви вчера, че един от нападателите е бил известен на службата, но не уточни кой.

Правоприлагащите органи вече насочват вниманието си към събитията, довели до извършването на един от най-тежките случаи на масови нападения в съвременната история на Австралия.

Полицията продължи тази сутрин операцията в дома на семейството на Акрам в Бонириг, след като претърси имота снощи.

Леманатуа Фату, която живее в съседен имот, описа семейството като "нормални съседи".

"Мислихме си, че са нормални, обикновени хора. Бяхме шокирани, като разбрахме, че един от нападателите живее тук", заяви тя.

Сидни, Австралия

