Япония спира субсидиите за нови мега соларни проекти от финансовата 2027 г.

Японското правителство обмисля да сложи край на преференциалните субсидии за нови големи слънчеви паркове от финансовата 2027 г., съобщи Киодо, позовавайки се на свои източници. Това се случва на фона на опасенията за въздействието на инфраструктурата за възобновяема енергия върху местните екосистеми.

Тази стъпка бележи голяма промяна в отношението на правителството към експлоатацията на възобновяемите източници на енергия и вероятно ще изисква от него да преработи плановете си за постигане на климатичните си цели.

От 2012 г., година, когато масивно земетресение опустоши Североизточна Япония и причини аварии в АЕЦ „Фукушима", правителството се стреми към разширяване на дела на слънчевата енергия чрез системата за преференциални тарифи, при която електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници, се изкупува на фиксирана цена над пазарната.

С оглед на факта, че субсидиите намалиха разходите за развитие, промяната може да разубеди новите инвеститори и да доведе до по-малко проекти.

Изграждането на мега слънчеви съоръжения предизвика негативна реакция след оплаквания, че строителството в близост до влажните зони Куширо в Хокайдо и други райони уврежда местообитанията на дивата природа, включително тези на застрашените видове и природната среда в по-широк смисъл.

По-голямата част от операторите на соларни системи са получили подкрепа от правителството, което е предвидило преференциални тарифи в размер на 4,9 трилиона йени (31,5 милиарда долара) през финансовата 2025 г., от които 3 трилиона йени, или повече от 60 на сто, са били насочени към слънчевата енергия. Част от разходите са били прехвърлени на потребителя.

До края на годината правителството планира да изготви предложения за премахване на подкрепата за големи търговски соларни проекти, но ще продължи да субсидира инсталирането на покривни соларни системи от домакинствата.

Слънчевата енергия е била 9,9 на сто от производството на електроенергия в Япония през финансовата 2024 г. Страната си е поставила за цел да увеличи дела до между 23 и 29 на сто до финансовата 2040 г., съобщава БТА.