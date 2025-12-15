По-доброто образование носи милиардни печалби за германската икономика

Реализацията на специфични образователни цели би могла да генерира допълнителен икономически резултат от няколко трилиона евро за Германия в дългосрочен план, сочат изчисления на мюнхенския институт „Ифо" (Ifo) по поръчка на фондация „Бертелсман", съобщава БТА.

„Само за няколко десетилетия по-доброто образование ще генерира измерима икономическа възвръщаемост, която осезаемо ще укрепи държавата и обществото", казва Лудгер Вьосман, директор на Центъра за икономика на образованието към „Ифо". Той обаче добавя, че ефектът не е линеен. Първо ще е необходима инвестиция, след което след около 50 години кумулативната стойност на подобренията ще бъде около 6,7 трилиона евро, а след 80 години – 20,9 трилиона евро – което би било около пет пъти повече от днешния брутен вътрешен продукт (БВП).

Според мюнхенския институт за да се постигне това, ще е необходимо да се постигнат три цели. Тези цели бяха предложени от трима министри на образованието от различни партии в началото на годината. Първо, броят на учениците, които не достигат минималните стандарти по немски език и математика, трябва да бъде намален наполовина. Това би осигурило минималното ниво на образование. Второ, нивото на образование трябва да се повиши, така че с 20 на сто повече ученици да достигнат или надхвърлят регулаторните стандарти. На трето място най-добре представящите се трябва да бъдат промотирани в и 30 на сто повече ученици да постигнат оптималните стандарти.

Проучването предоставя и примери за германските провинции: Северен Рейн-Вестфалия би генерирала допълнителен БВП от около 4,9 трилиона евро, Баден-Вюртемберг - около 3 трилиона евро, а Бавария - около 2,8 трилиона евро - цифри, които са далеч по-високи от днешния годишен БВП и подчертават икономическото значение на образователната политика. „Нашата страна би генерирала милиарди потенциален допълнителен просперитет всяка година, ако повече млади хора можеха да четат, пишат и да се справят с математиката по-добре", казва Дирк Цорн, директор „Образование" във фондация „Бертелсман".