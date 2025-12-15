Втори герой от Бонди Бийч изритал пушката на нападателя (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Втори мъж е помогнал за неутрализирането на предполагаемия стрелец от Бонди Бийч. Той е ритнал пушката му, преди да бъде прострелян от полицията и нападнат от минувачи, които го сбъркали с един от стрелците, пише "Дейли мейл".

Смъртоносната терористична атака в Бонди Бийч отне живота на най-малко 16 души в неделя.

Драматичните кадри показват как цивилен човек се промъква по пешеходния мост мигове, след като стрелците откриват огън по тълпата, събрала се за празнуване на Ханука край Бонди Бийч.

Докато един от нападателите лежи ранен на земята, мъжът се промъква по стълбите, рита пушката, за да я извади от обсега му и се отдръпва с вдигнати ръце, крещейки „не стреляйте", докато полицаите продължават да се борят със ситуацията.

Когато полицията започва да стреля по него, той се навежда, за да се скрие. Щом полицията се приближава към него, той се отдръпва с все още вдигнати ръце.

В хаоса, който следва, мъжът е бил кратко обстрелван от полицията, а след това е бил нападнат от граждани, които погрешно са помислили, че е един от нападателите.

Той е бил удрян с юмруци и е бил принуден да се защитава. След това полицаите са го повалили на земята, опитвайки се да попречат на другите да го нападат.

В крайна сметка той е бил изтеглен на безопасно място, докато полицаите са обезопасили моста и околността.

Мъжът е бил идентифициран от адвоката си като бежанец от Близкия Изток, който живее в Австралия от около десетилетие, но все още е с временна виза, без гарантиран статут на постоянно пребиваване. Той има съпруга и деца, които са австралийски граждани.

Алисън Батисън, имиграционният адвокат, представляващ мъжа, каза, че клиентът й тъкмо пристигнал на плажа Бонди, когато е чул изстрели и е побягнал към тях, докато другите са избягали.

„Той излязъл от таксито, чул стрелбата, другите хора побягнали, а той се затичал към мястото, откъдето идвала стрелбата", каза тя.

Въпреки похвалите, които е получил, Батисън заяви, че имиграционният статут на нейния клиент остава нерешен.

„Той има съпруга и деца, които са австралийци, но няма право да остане в Австралия за дълго, за да бъде с тях. Въпросът дали човек, който се е изложил на значителна опасност, за да помогне на австралийската общност, е заслужил правото да остане в Австралия, е отворен за обществено обсъждане", каза тя.

Най-малко 16 души загинаха при масовата стрелба в неделя вечерта, включително 10-годишно момиче, а десетки други са сериозно ранени.

Ужасяващата стрелба се разрази, докато стотици хора се бяха събрали, за да присъстват на еврейския празник „Ханука край морето", отбелязващ първия ден на Ханука.

Случаен минувач, бе заснет на видео да поваля и обезврежда единия от двамата въоръжени мъже. Той бе възхваляван като герой, който вероятно е спасил живота на много хора.