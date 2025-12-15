В Германия дават на съд депутат заради нацистки поздрав в Бундестага

Прокуратурата в Берлин повдигна обвинение на крайнодесния депутат Матиас Моосдорф след предполагаемо отправяне на нацистки поздрав в германския Бундестаг, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Бундестагът свали имунитета на 60-годишния Моосдорф, член на партията "Алтернатива за Германия" (АзГ) от източната германска провинция Саксония, през октомври тази година, а самият той отхвърля обвиненията.

Прокуратурата съобщи, че депутатът от АзГ е обвинен в използването на символика на противоконституционни организации. Предполага се също, че по време на заседание на Бундестага през 2023 г. той е отправил към съпартиец с нацистки поздрав, официално забранен в Германия. Това се е случило в гардеробното помещение на парламента.

Моосдорф определи обвинението като "странно" и допълни, че "нищо не би могло да бъде по-абсурдно". Наскоро бившият говорител от АзГ на комисията по външна политика имаше проблеми със собствената си парламентарна група, тъй като в средата на септември тази година му беше наредено да заплати глоба на стойност 2000 евро след неразрешено посещение в Русия.