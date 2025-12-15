Ръководителите на НАТО и ЕК се включват в срещата за Украйна в Берлин

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще пътуват тази вечер до Берлин за участие в срещата, посветена на Украйна. Това съобщиха двете институции.

На пресконференция в отговор на въпрос говорител на ЕК посочи, че Фон дер Лайен вече ясно е изразила очакванията на комисията и на ЕС от преговорите за мир в Украйна. Няма да обсъждаме подробно в този решаващ час за преговорите, каза говорителят, попитан с каква мисия ще пътува Фон дер Лайен. Засега няма да кажем повече, пътуването е в преследване на поставените по-рано цели, добави говорителят.

В съобщението на НАТО за участието на Рюте се отбелязва, че срещата ще бъде под домакинството на германския канцлер Фридрих Мерц. Уточнява се, че Рюте няма да прави изявления след края на разговорите.

Украинският президент Володимир Зеленски и Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, пристигнаха днес в Берлин, където продължават преговорите за постигане на мирно споразумение. В срещата ще участва и Стив Уиткоф, специален пратеник на президента Тръмп. Двете страни разговаряха вчера в продължение на повече от пет часа и след това Уиткоф заяви, че е бил постигнат "голям напредък". Тази вечер Зеленски ще бъде приет от германския канцлер Фридрих Мерц и ще разговаря с европейски лидери, включително с британския премиер Киър Стармър и с френския президент Еманюел Макрон, съобщава БТА.