Вятърът е осигурил 21% от тока в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 21,5 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, съобщава БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 16,8 процента от общото количество електроенергия (1,275 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 4,6 процента (350 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (125,2 процента), Литва (62,1 на сто) и Ирландия (61 процента). В България процентът е 1,8.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (527,3 гигаватчаса), Швеция (179,6 гигаватчаса) и Дания (119,4 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 2,2 гигаватчаса.

