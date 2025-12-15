ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин е загинал при челна катастрофа с дрогиран нелегален мигрант в Кипър

Полиция в Кипър СНИМКА: 24 часа

Български гражданин на 23 години е загинал вчера при катастрофа между мотор и автомобил в град Пафос (Западен Кипър), съобщава в. „Сайпръс мейл“.

По данни на полицията 23-годишният мъж, който се движел с мотоциклет, се е сблъскал с автомобил, управляван от 41-годишен мъж, за когото по-късно е установено, че е пребивавал нелегално в Кипър. След инцидента шофьорът на автомобила също така е дал положителна проба за наркотици, съобщи БТА. 

От полицията съобщават още, че българският гражданин е бил откаран незабавно в болница, където му е била оказана медицинска помощ, но е издъхнал от раните си. По случая вече е започнато разследване. 

Полиция в Кипър СНИМКА: 24 часа

