ЕС санкционира компании и лица, превозващи руски петрол

Европейският съюз прие санкции, насочени към компании и лица, обвинени в управление на петролни танкери, принадлежащи на руския сенчест флот, заобиколящи западните наказателни мерки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Санкциите са насочени към девет така наречени „посредници“ на сенчестия флот, отнасящи се до бизнесмени, свързани с руските петролни компании „Роснефт“ и „Лукойл“, и корабни компании, които притежават и управляват танкери. Санкциите обхващат и 14 лица и организации, попадащи под удара на санкциите на ЕС срещу хибридни заплахи, посочи служител на ЕС.

Сред засегнатите е Муртаза Лакани, канадско-пакистански търговец на петрол, главен изпълнителен директор на търговската компания „Mercantile & Maritime“. „Чрез своите компании той осъществява доставки и износ на руски петрол, по-специално от руската държавна петролна компания „Роснефт“, се казва в публикация на Официален вестник на ЕС.

„По-специално, Муртаза Лакани контролира кораби, превозващи суров петрол или петролни продукти с произход от Русия или изнасяни от Русия, като същевременно извършва нередовни и високорискови практики“, се казва още в публикацията.

ЕС включи в списъка и Валерий Килдяров, финансов директор на „Litasco Middle East DMCC“, търговско дъщерно дружество на „Лукойл“, както и други три лица – Анар Мадатли, Талат Сафаров и Етибар Еюб, заради връзки с търговската фирма „Coral Energy“, преименувана на „2Rivers Group“.