Украйна ще произвежда бойни дронове в Германия в промишлени количества

Украйна ще произвежда бойни дронове в промишлени количества в Германия, съобщиха днес украинският производител на дронове "Фронтлайн Роботикс" (Frontline Robotics) и германската оръжейна компания "Куантъм Системс" (Quantum Systems), предаде ДПА, цитирана от БТА.

Производството ще се извършва по поръчка на украинското министерство на отбраната, обявиха днес двете компании на германско-украинския икономически форум в Берлин.

Матиас Лена, ръководител на съвместното предприятие "Куантъм Фронтлайн Индъстрис" (Quantum Frontline Industries) посочи, че ще се произвеждат десетки хиляди дронове на година. Компанията подчерта, че проектът представлява "първата напълно автоматизирана производствена линия за дронове за украинските въоръжени сили от промишлен мащаб."

Изпробваният на бойното поле логистичен дрон "Линза", разузнавателният дрон "Зуум" и дистанционно-управляваната картечница и гранатомет "Буря" ще се произвеждат в германски заводи. Сътрудничеството е част от инициативата на украинското правителство "Строим с Украйна".

Киев се опитва да пренасочи част от украинското оръжейно производство в безопасни европейски страни, за да избегне прекъсванията, предизвиквани от атаките на Русия, уточнява ДПА.