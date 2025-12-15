ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бразилия иска Анчелоти до 2030 г.

Унгария няма да изпраща пари и въоръжение на Украйна

Виктор Орбан КАДЪР: Екс@PM_ViktorOrban

Готвим се за срещата на високо равнище на ЕС в Брюксел, заяви в социалната мрежа „Фейсбук“ унгарският премиер Виктор Орбан малко преди началото на заседанието на комисията по европейски въпроси в парламента в Будапеща, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

„Залогът е прост: война или мир“, заяви Орбан. „Никога не сме били толкова близо до решаването на руско-украинската война. Европа е на прага на огромна възможност: САЩ може скоро да прекратят войната, която ние европейците не успявахме да решим в продължение на четири години. Не можем да направим нищо друго, освен да ги подкрепим“, заяви премиерът, но допълни, че „всички знаци показват различни посоки“.

Европа ще продължи войната на бойното поле и „ще я засили в икономическата сфера чрез конфискация на замразени руски активи“, заяви той, добавяйки, че последният ход е „равностоен на открито обявяване на война и руската страна ще отвърне на удара“.

„Нямаме причина да променяме унгарската позиция. Войната не може да бъде решена на фронтовата линия. Трябва да направим това, което прави американският президент Тръмп: да преговаряме“, каза Орбан.

„Следователно Унгария няма да подкрепи конфискацията на замразени руски активи, няма да изпраща пари или въоръжение на Украйна и няма да участва в обслужващия войната заем на ЕС“, заяви Орбан, цитиран от БТА.

„Затегнете коланите, ще имаме бурна седмица“, добави той.

