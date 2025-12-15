ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

14-годишна е ранена с нож при спречкване в гимназия в Атина

Иван Лазаров, БТА

Нож Снимка: Архив

Ученичка на 14-годишна възраст е била ранена с нож при инцидент от тази сутрин в гимназия в атинския квартал „Кипсели“, съобщиха местни медии, позовавайки се на информация от гръцката полиция. 

Електронното издание на в. „Катимерини“ информира, че тази сутрин ученичката е отишла в кабинета на директора с рана на ръката. Раненото момиче веднага е закарано за преглед и лечение в детска болница в града. 

Първоначалната информация по случая бе, че раната е била причинена от остър предмет. По-късно през деня държавната телевизия ЕРТ обяви, че полицията е открила нож, с който е извършено деянието. Установена е и предполагаемата извършителка – момиче на 16 години, съученичка на пострадалата. 

Според информация на полицията инцидентът е станал след спречкване. Предстои да бъдат проведени разпити, включително и на учители, за да се изяснят всички обстоятелства около инцидента. 

