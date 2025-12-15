ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Носителката на Нобел за мир счупи прешлен при тайно напускане на Венецуела

Мария Корина Мачадо СНИМКА: Инстаграм/mariacorinamachado

Венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо, която беше удостоена с тазгодишната Нобелова награда за мир, е получила фрактура на прешлен при тайното си напускане на Венецуела, съобщи нейната говорителка, цитирана от Франс прес и БТА. 

"Наличието на фрактура на гръбначен прешлен е потвърдено", посочи Клаудия Масеро, правейки препратка към статия в норвежкия вестник "Афтенпостен", който първи огласи информацията.

"Засега няма да публикуваме повече информация, освен тази, съдържаща се в статията, която посочва, че фрактурата е настъпила по време на пътуването ѝ с малка рибарска лодка", допълни говорителката.

