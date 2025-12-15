Германия представи план от 10 точки за задълбочаване на отбранителното сътрудничество с Украйна

Германия ще задълбочи ангажимента си към отбраната на Украйна чрез съвместни предприятия, по-нататъшна търговска интеграция и възможности за гарантиране на инвестициите. Това предвижда план в 10 точки, представен по време на визитата на украинския президент Володимир Зеленски в Берлин, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Европейските лидери се стремят да изпратят сигнал до президента на САЩ Доналд Тръмп, че Европа продължава да подкрепя Киев, на фона на опитите му за ускоряване на дипломатическите усилия за слагане край на продължаващата близо четири години война в Украйна.

"Силната украинска отбранителна промишленост е ключова за защитата срещу руската агресия и представлява важен елемент от гаранциите за сигурност за възпиране на бъдеща руска агресия", се казва в документа, разпространен по време на посещението на Зеленски в германската столица. В Берлин днес се състояха и поредни разговори със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф.

Съгласно плана Германия и Украйна ще засилят сътрудничеството си в областта на научните изследвания, свързани с отбраната, ще учредяват съвместни предприятия и ще изпълняват общи поръчки. Предвижда се и възможност за общи доставки на украинско отбранително оборудване за защита на въздушното пространство на НАТО в рамките на инициативата "Европейски въздушен щит", включително дронове.

Двете министерства на отбраната ще свикват редовни консултации на високо равнище, а в Берлин ще бъде открит офис за връзка с украинската отбранителна индустрия. Германия ще увеличи и присъствието на военните си аташета в Киев и ще засили обмена на експерти.

В документа се подчертава и ангажиментът на двете страни за прилагане на всеобхватни мерки за предотвратяване на корупцията. Това става на фона на западни опасения, свързани с мащабния корупционен скандал в Киев, който доведе до оставките на двама министри и на ръководителя на канцеларията на президента Зеленски.