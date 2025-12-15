ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Главният преговарящ на Украйна: На мирните преговори със САЩ постигнахме реален напредък

Рустем Умеров. СНИМКА: Фейсбук

Главният преговарящ на Украйна Рустем Умеров обяви днес, че американските и украинските представители са постигнали реален напредък по време на втория тур на мирните преговори в Берлин, целящи да сложат край на войната с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„През последните два дни преговорите между Украйна и САЩ бяха конструктивни и продуктивни, като беше постигнат реален напредък", написа в публикация в „Екс" Умеров, който е секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна.

„Американският екип, воден от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, работи изключително конструктивно, за да помогне на Украйна да намери път към трайно мирно споразумение", добави той.

